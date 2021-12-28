Сергей Тигипко решил отказаться от одного из своих бизнесов

20:30 21 Апрель Киев, Украина

Финансово-промышленная группа «ТАС» бизнесмена Сергея Тигипко продала одноименную аптечную сеть, насчитывающую около 100 аптек.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на три источника, в частности руководителя крупной аптечной сети и двух инвестиционных банкиров.



Отмечается, что до недавнего времени Тигипко инвестировал в развитие аптечного бизнеса. К примеру, в 2019 году компания приобрела активы конкурента — сеть из 30 объектов "Космо" у инвестиционной компании SigmaBleyzer. Представители аптечного подразделения ТАС не скрывали намерения быстро расширить бизнес и пополнить ряды лидеров аптечного рынка. Компании удалось нарастить количество объектов до 143, но дальше дело не пошло.

"Инвестор потерял интерес к этому бизнесу и компания стала закрывать убыточные объекты", — рассказал директор одной из аптечных сетей.

В свою очередь, управляющий партнер инвестиционной компании Atlas Advisors Алексей Ращупкин отмечает, что конкуренция на этом рынке и правда очень жесткая: в некоторых местах аптеки в буквальном смысле работают "дверь в дверь".



По его словам, доходность снизилась до 2%, и некоторым компаниям вести дела стало невыгодно — та же коммерческая недвижимость может приносить в пять-десять раз больше.



В итоге, по данным источников издания, аптеки Тигипко купила другая компания — сеть "Мед-Сервис" (Днепр) Олега Токарева. На сайте этой компании уже можно найти перечень аптек TAS, которыми теперь она владеет. По оценке одного из инвестбанкиров, сумма сделки могла составить 5−6 млн долларов. Ни в самом "Мед-Сервисе", ни в ТАС сделку не комментируют.



Отмечается, что аптечная сеть — первый актив Тигипко, который он продал с 2014 года. Ранее его компании лишь инвестировали в развитие.