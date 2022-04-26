Сделка на 9 000 000 000 гривен

Два основных акционера Метинвеста, Ринат Ахметов и Вадим Новинский купили у индустриального союза Донбасса (ИСД) Днепровский меткомбинат, за 9000 000 000 гривен.
Сделка будет осуществлена через входящий в группу Днепровский коксохимический завод (ДКХЗ) (г. Каменское, Днепропетровской обл.), сообщает Интерфакс-Украина.
Заявки в ProZorro.Продажи принимались до 25 июля включительно, аукцион был назначен на 26 июля. Начальная цена ДМК составляла 8,39 млрд грн, но так как на конкурс была подана одна заявка, то победитель был определен без торгов.
ДМК находился на санации в рамках процесса о банкротстве предприятия.
ДКХЗ к моменту покупки уже владел тремя доменными печами Днепровского меткомбината.
Антимонопольный комитет 20 мая 2021 года разрешил Метинвесту опосредованно приобрести целостный имущественный комплекс ДМК, обязав при этом Метинвест реализовывать на внутреннем рынке Украины не менее 12 тыс. т чугуна товарного (чушкового) ежегодно и по рыночным ценам третьим лицам.
Ранее группа Метинвест заявила, что считает необоснованными требования АМКУ относительно приобретения ДМК.
По мнению группы, установление обязательств для Метинвеста снижает инвестпривлекательность изношенных активов ДМК и создает неравные условия по сравнению с прочими потенциальными участниками торгов.
Хозсуд Днепропетровской области открыл производство по делу о банкротстве ДМК в мае 2019 года. Тогда кредиторы заявили о требованиях к ДМК на сумму около 130 млрд грн, в том числе требования ООО Оптимал Трейд (профиль — торговля металлами и рудами) составляли 20,9 млрд грн, Метинвест Холдинг — 20,7 млрд грн.
ДМК контролирует корпорация ИСД, основанная в 1995 году. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат, над которым утрачен контроль с конца 2017 года, а также ДМК и меткомбинат ISD-Dunaferr (Венгрия). ISD-Huta Czestochowa (Польша) в рамках процесса банкротства была продана польскими властями компании Liberty Steel и ИСД утратила контроль над предприятием.
100% акций Днепровского коксохимического завода принадлежат Metinvest B.V. (Нидерланды) — материнской компании группы Метинвест.
Основными акционерами Метинвеста являются группа СКМ Рината Ахметова (71,24%) и Смарт-холдинг Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.
Сделка будет осуществлена через входящий в группу Днепровский коксохимический завод (ДКХЗ) (г. Каменское, Днепропетровской обл.), сообщает Интерфакс-Украина.
Заявки в ProZorro.Продажи принимались до 25 июля включительно, аукцион был назначен на 26 июля. Начальная цена ДМК составляла 8,39 млрд грн, но так как на конкурс была подана одна заявка, то победитель был определен без торгов.
ДМК находился на санации в рамках процесса о банкротстве предприятия.
ДКХЗ к моменту покупки уже владел тремя доменными печами Днепровского меткомбината.
Антимонопольный комитет 20 мая 2021 года разрешил Метинвесту опосредованно приобрести целостный имущественный комплекс ДМК, обязав при этом Метинвест реализовывать на внутреннем рынке Украины не менее 12 тыс. т чугуна товарного (чушкового) ежегодно и по рыночным ценам третьим лицам.
Ранее группа Метинвест заявила, что считает необоснованными требования АМКУ относительно приобретения ДМК.
По мнению группы, установление обязательств для Метинвеста снижает инвестпривлекательность изношенных активов ДМК и создает неравные условия по сравнению с прочими потенциальными участниками торгов.
Хозсуд Днепропетровской области открыл производство по делу о банкротстве ДМК в мае 2019 года. Тогда кредиторы заявили о требованиях к ДМК на сумму около 130 млрд грн, в том числе требования ООО Оптимал Трейд (профиль — торговля металлами и рудами) составляли 20,9 млрд грн, Метинвест Холдинг — 20,7 млрд грн.
ДМК контролирует корпорация ИСД, основанная в 1995 году. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат, над которым утрачен контроль с конца 2017 года, а также ДМК и меткомбинат ISD-Dunaferr (Венгрия). ISD-Huta Czestochowa (Польша) в рамках процесса банкротства была продана польскими властями компании Liberty Steel и ИСД утратила контроль над предприятием.
100% акций Днепровского коксохимического завода принадлежат Metinvest B.V. (Нидерланды) — материнской компании группы Метинвест.
Основными акционерами Метинвеста являются группа СКМ Рината Ахметова (71,24%) и Смарт-холдинг Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.
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