СБУ заблокировала B2B Jewelry

Больше никакого мошенничества! СБУ "прикрыли лавочку" самой крупной финансовой пирамиде- B2B Jewelry, которая насчитывает 600 тыс. участников.
Как уточнили в СБУ, с начала 2019 года организаторы пирамиды приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более $100 тыс. каждый, драгоценности и другое имущество.
«Сотрудники СБ Украины задокументировали, что к организации финансовой сделки причастны более 20 человек, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц», — говорится в сообщении спецслужбы.
Основателям пирамиды вменяют совершение уголовных преступлений по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц), ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами) и ч. 3 ст. 209 (отмывание доходов) Уголовного кодекса Украины.
«27 августа в рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Судом наложен арест на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица», — сообщают в силовой структуре.
В СБУ не упомянули конкретные имена и фамилии организаторов пирамиды, как и ее название. Однако, на одном из фото следственных действий, опубликованных СБУ, видны «сертификаты» известной сети B2B Jewerly, которые выдавались ее участникам.
Как уточнили в СБУ, с начала 2019 года организаторы пирамиды приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более $100 тыс. каждый, драгоценности и другое имущество.
«Сотрудники СБ Украины задокументировали, что к организации финансовой сделки причастны более 20 человек, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц», — говорится в сообщении спецслужбы.
Основателям пирамиды вменяют совершение уголовных преступлений по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц), ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами) и ч. 3 ст. 209 (отмывание доходов) Уголовного кодекса Украины.
«27 августа в рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Судом наложен арест на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица», — сообщают в силовой структуре.
В СБУ не упомянули конкретные имена и фамилии организаторов пирамиды, как и ее название. Однако, на одном из фото следственных действий, опубликованных СБУ, видны «сертификаты» известной сети B2B Jewerly, которые выдавались ее участникам.
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