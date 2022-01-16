Самый лучший город для бизнеса, по мнению Forbes

19:12 04 Сентябрь Киев, Украина

Первое место в рейтинге идеальных для ведения бизнеса украинских городов занимает Ивано-Франковск. Об этом в своем сентябрьском выпуске напечатал журнал Forbes.

Как отмечают авторы рейтинга, он составлен для того, чтобы определить перспективные направления развития бизнеса и привлечения инвестиций. Оценивалась привлекательность для бизнеса городов с населением от 90 000 человек.

Ивано-Франковск (население 263 000 человек) набрал 720 баллов по 10 критериям: прозрачность городской власти – 69 баллов, деловая активность – 70 баллов, рейтинг Doing Business – 88 баллов, покупательная способность – 51 балл, транспортное сообщение – 36 баллов, безопасность – 80 баллов, образование – 69 баллов, восприятие города жителями - 86 баллов, миграционная притягательность – 85 баллов, экологическая ситуация – 86 баллов из 100.

В топ-10 вошли Винница, Львов, Киев, Тернополь, Ужгород, Днепр, Хмельницкий, Одесса и Харьков.