Самой богатой женщиной США стала бывшая жена главы Amazon

По версии журнала forbes.com/sites/arielshapiro/2020/07/11/amazons-jeff-bezos-and-ex-wife-mackenzie-add-combined-22-billion-to-fortunes-in-one-week-walmart-walton/#631571bd30de">Forbes, самой обеспеченной женщиной США стала экс-жена самого богатого человека в мире, главы корпорации Amazon Джеффа Безоса.

Как известно, после развода в прошлом году, Маккензи Безос получила 4% акций Amazon. На момент расторжения брака они стоили более $35 млрд. Однако, как указывает Forbes, стоимость акций Amazon резко возросла за время пандемии коронавируса.

Теперь состояние бывшей жены Джеффа Безоса оценивается в $62,3 млрд. Она сместила с первого места в списке богатейших женщин США дочь основателя торговой сети Walmart Элис Уолтон, которая располагает $57,3 млрд.

Состояние самого Джеффа Безоса составляет к настоящему моменту $188,2 млрд. Ранее на текущей неделе Forbes признал его первым человеком, состояние которого превысило $180 млрд за все время подведения подобной статистики.

Также сообщалось, что цена акций Amazon впервые в истории поднялась выше $3000 за бумагу. Аналитики Wall Street не ожидали такого роста котировок крупнейшего в мире онлайн-ритейлера.