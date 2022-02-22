Самое мощное авто из семейства Audi A4 – полностью электрическая RS-версия

Новости от компании Audi, которая в настоящее время разрабатывает новый ряд из семейства A4. По информации, которая поступила от инсайдеров из Ингольштадта, на пике этого ряда будут две RS-версии: гибридная и с полностью электрической силовой установкой. Продавать их будут параллельно с основными моделями с бензиновыми и дизельными ДВС, оснащенными электронными «довесками» и адаптированными под стандарт Евро-7.

Audi RS4 Avant нового поколения останется на модульном шасси MLB и получит подключаемую силовую установку, в состав которой войдут прежняя 2,6-литровая «шестерка» с двойным турбонаддувом и электромотор. Запитываться он будет от аккумулятора емкостью 14,4 киловатт-часа, который обеспечит около 100 километров хода по циклу WLTP. Отдача такой установки пока неизвестна, но она явно будет выше, чем у нынешней модели, выдающей 450 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента.

Параллельно немецкая марка занимается разработкой конкурента BMW i4 - полностью электрической модификации A4 с приставкой e-tron. Электрический спорткар построят на созданной совместно с Porsche модульной платформе Premium Platform Electric (PPE), которую он разделит с Macan следующего поколения и будущим Audi Q6 e-tron.

«Зеленый» A4 e-tron будет доступен в модификациях с единственным мотором и задним приводом либо с двухмоторной силовой установкой и приводом на все четыре колеса.

Возглавит линейку A4 e-tron высокопроизводительная RS-версия от подразделения Audi Sport, которой достанутся два электромотора (по одному на каждой оси). По предварительным данным, их суммарная отдача составит более 470 лошадиных сил и 800 Нм момента, однако эта информация пока не подтверждена.