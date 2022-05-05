С начала отопительного сезона Украина использовала 2 млрд кубометров газа

12:05 05 декабря Киев, Украина

Украинцев беспокоит вопрос обеспечения страны газовыми запасами. Напомним, что в этом году Украина начала отбор газа из хранилищ 20 октября. Запасы газа в ПХГ в этом году рекордные - 28,44 млрд куб.м. На сегодня по факту использовано более 2 млрд куб.м.

Такие данные приводит пресс-служба Укртрансгаза.

По состоянию на конец ноября запасы составляли 26,3 млрд куб. м, что на 27% больше, чем год назад.

При этом иностранные трейдеры хранят в режиме Таможенный склад 9 млрд куб. м газа, что в 3,7 раза больше, чем годом ранее. Из них в short haul режиме накоплено 5,4 млрд куб. м.

Компании-резиденты хранят в режиме Таможенный склад 1 млрд куб. м, что в 4,3 раза меньше, чем в 2019 году.

"Услуги отбора заказывают отечественные компании. Иностранцы в основном продолжают хранить накопленный газ в ожидании благоприятной конъюнктуры рынка. Хотя некоторые из них начали реализацию газа внутри Украины. Однако, если ситуация кардинально не изменится, мы выйдем из отопительного сезона 2020/2021 с достаточно высокими запасами газа в ПХГ, в частности европейских заказчиков", - отметил глава Укртрансгаза Сергей Перелома.

Напомним, за 10 месяцев 2020 года транзит российского газа через Украину в Евросоюз снизился почти на 40% по сравнению с тем же периодом 2019 года – до 45 млрд кубометров.