С августа промышленность получит новые тарифы на газ

Национальная акционерная компания «Нефтегаз» совершил сразу два повышения тарифов для промышленных потребителей газа. Не успели предприятия осознать июльские тарифы, как уже на пороге цены, которые будут на порядок выше с августа.
Стоимость изменилась на 0,23-0,43% до 3 578,4 - 4 168,8 гривен/тыс. куб. м (все цены указаны с НДС) в зависимости от условий потребления и оплаты. Об этом говорится в прейскуранте "Нефтегаза".
Цена на газ "Нефтегаза" для промышленных потребителей, потребляющих от 50 тыс. куб. м в месяц, при условии отсутствия задолженности за газ и на условиях предоплаты установлена на уровне 3 578,4 гривен/тыс. куб. м, на условиях оплаты по факту поставки - 4 168,8 гривен/тыс. куб. м.
При этом для промышленных потребителей, потребляющих до 50 куб. м в месяц включительно, цена составит 4 168,8 гривен/тыс. куб. м.
"Нефтегаз" снизил цену на газ для населения на 21,4% на май.
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