С Prozorro теперь можно работать в онлайн-режиме

Официальный портал по мониторингу публичных закупок ГП Prozorro вводит систему электронного документооборота. Отныне органы власти и предприятия смогут отправлять документы в режиме онлайн. Это значительно упростит процедуру и будет способствовать сохранению экологии, говорят в государственном предприятии. Чтобы отправить электронные документы, нужно зарегистрироваться в системе, создать соглашение и добавить необходимые материалы. Подписать их можно в режиме онлайн.

Письмо-ответ от специалистов Prozorro поступит на электронную почту.

Система Prozorro в Украине

Prozorro - это электронная платформа, через которую проводятся тендеры. С помощью нее можно следить за ходом публичных закупок.

Заказчик заявляет о своей потребности в определенном товаре или услуге на Prozorro, а предприниматели выставляют свои предложения. В результате побеждают кандидаты, чьи товары или услуги больше соответствуют указанным характеристикам и ценовой политике.