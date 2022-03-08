Рынок земли: цена земли в Европе и Украине

Аренда земли изменяется с каждым годом, а с открытием рынка земли – цены также могут вырасти. Наши журналисты узнавали подробности у заместителя директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Ольги Ходаковской. Подробнее о сравнении украинских и европейских цен на землю – читайте ниже.



К примеру, в Словакии арендная плата составляет 52 евро/га (от 32 до 75 евро / га), Латвии и Эстонии- 64 евро/га, Литве — 105 евро/га, Чехии — 120 евро/га (от 114 до 189), Испании — 148 евро/га (от 98 до 244), Венгрии — 173 евро/га, в то время, как в таких украинских областях как Черкасская, арендная плата сейчас колеблется от 140 до 200 евро/га (4500-6000 грн/га), Киевская — от 75 до 190 евро/га (2400-6000 грн/га) и т.д.

Эксперт также рассказала, изменятся ли цены на аренду земли в Украине с запуском земельной реформы, который планируется на 1 июля 2021 года: