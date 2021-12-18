Рынок зеленой энергии расширяется – станция «Андреевка»

12:31 10 Июль Киев, Украина

Солнечная электростанция "Андреевка" является пилотным проектом для анализа рынка зеленой энергии. Группа "Нафтогаз" начинает использовать солнечную электростанцию (СЭС) "Андреевка" в Балаклейском районе Харьковской области. Об этом рассказали пресс-службы "Нафтогаза". Для "Нафтогаза" СЭС "Андреевка" - это пилотный проект, который должен помочь проанализировать новый рынок. Мощность станции составляет 0,999 МВт.

Закупка оборудования и услуг по монтажу происходила в системе Prozorro. Большинство комплектующих из которых строилась станция-украинские. Станция получила "зеленый" тариф с июля 2020 года.

Предприятия Группы "Нафтогаз" ранее уже использовали солнечные панели, но исключительно, как дополнительный источник энергии в административных зданиях. Сейчас "Нафтогаз" планирует завершить строительство мощной солнечной электростанции в Житомирской области в сентябре этого года.