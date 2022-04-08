Рынок труда: вторая волна коронакризиса близко

Рынок труда пострадал еще при первой волне коронавирусного карантина. Сейчас у работодателей и соискателей есть опыт, чтобы подстроится под изменения рынка. Наши журналисты постарались проанализировать ситуацию на рынке.

Специалисты

Прежде всего, в условиях карантина и, как следствие, рост безработицы повышается ценность специалистов высокого уровня и низкой квалификации. Нет, мы не ошиблись - средний сегмент страдает от кризисов первым. Дело в том, что специалисты среднего уровня в кризисные периоды оказываются перед выбором - повышать свою квалификацию или соглашаться на менее квалифицированный труд, конечно с меньшей оплатой.

Как показывает практика, мало кто из сотрудников с этой категории выбирает первый путь. Кто-то способен прыгнуть выше собственной головы, кто-то просто не хочет (и, лень - это проклятие любой профессии). Большинство идет по пути наименьшего сопротивления. Зато работодателям очевидна выгода - за те же деньги, которые они платят неквалифицированным работникам, во время кризиса можно нанять специалистов.

Рекрутеры

В период экономического упадка возрастает роль профессиональных рекрутерских агентств или качественных онлайновых бирж труда. Рекрутеры в такое время пытаются работать в основном с профессионалами - за них больше вознаграждение со стороны работодателя, а кроме того, специалиста можно «вести» и дальше, стать его агентом до завершения кризиса, подыскивая лучшие варианты за комиссионное вознаграждение еще и от самого работника.

Дистанционка

Наконец, третий фактор - переход на дистанционную работу. В случае с Украиной работает пословица «Не было бы счастья, да несчастье помогло». На Западе аренда офисов сдает свои позиции на рынке недвижимости. Все больше западных компаний предпочитают экономить на офисных помещениях и работать дистанционно, с помощью чатов, конференций и других онлайн-инструментов. Наша ментальность все еще требует физического присутствия сотрудников рядом с начальником. Но коронавирус в этом отношении подталкивает наш рынок труда к развитию.

Профессии

На какие же профессии наибольшее влияние оказал COVID-переполох? Негативное влияние - безусловно, на работников банковской сферы, сферы услуг, гостиничного бизнеса и общественного питания. А вот количество предложений для домашнего и рабочего персонала, преподавателей, страховщиков и специалистов в области безопасности продолжает расти. В возрастном разрезе больше всего пострадал трудоустройства молодежи, в гендерном - работа для женщин.