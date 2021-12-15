Рынок труда: топ-5 популярных вакансий летом 2020

07:54 30 Июль Киев, Украина

Экономику Украины подкосил кризис и карантин. Новые условия заставили сокращать штаты и закрывать бизнес. Однако многие предприниматели смогли адаптироваться к этим условиям и согласно статистики стали искать работников в 1,5 раза чаще, чем весной.

По данным аналитики сайтов с вакансиями, в июне 2020 года были пять самых популярных предложений от работодателей. Самые популярные предложения от работодателей на временную работу в июне

Администратор - 120 вакансий, готовы были платить около 15 000 гривен в месяц.

Офис-менеджер может получить 10 000 гривен в месяц. Всего 90 вакансий.

Работник в социальной сети Instagram имел зарплату 15 000 гривен, при этом количество вакансий было более 80 предложений.

Промоутеру готовы были платить 9000, а количество вакансий 70.

Оператор - 11500 гривен, количество вакансий - менее 70 предложений.

Какие вакансии мониторили украинцы в июне: