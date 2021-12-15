Рынок труда: топ-5 популярных вакансий летом 2020

Экономику Украины подкосил кризис и карантин. Новые условия заставили сокращать штаты и закрывать бизнес. Однако многие предприниматели смогли адаптироваться к этим условиям и согласно статистики стали искать работников в 1,5 раза чаще, чем весной.
По данным аналитики сайтов с вакансиями, в июне 2020 года были пять самых популярных предложений от работодателей. Самые популярные предложения от работодателей на временную работу в июне
- Администратор - 120 вакансий, готовы были платить около 15 000 гривен в месяц.
- Офис-менеджер может получить 10 000 гривен в месяц. Всего 90 вакансий.
- Работник в социальной сети Instagram имел зарплату 15 000 гривен, при этом количество вакансий было более 80 предложений.
- Промоутеру готовы были платить 9000, а количество вакансий 70.
- Оператор - 11500 гривен, количество вакансий - менее 70 предложений.
Какие вакансии мониторили украинцы в июне:
- 4670 раз монитирилы работу для школьников;
- 4580 искали именно удаленную работу;
- работу дома - 3100 раз;
- более 3000 раз искали вакансии с посуточной оплатой;
- раздача листовок мониторилась 2310 раз.
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