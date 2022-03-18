Рынок труда: сколько получают финансисты?

Рынок труда в Украине, как и в большинстве стран, делится по гендерному признаку. Несмотря на то, что большинство финансистов – женщины, их зарплаты значительно уступают профессионалам-мужчинам.

В финансовой сфере самые высокие зарплаты в Украине получают финансовые директора – в среднем 56,9 тыс. гривен. Самые низкие оклады у бухгалтеров – менее 15 тыс. гривен. Зарплаты других специалистов финансовой сферы колеблются в районе 18,9-38,5 тыс. гривен. При этом наблюдается серьезная гендерная дискриминация – средняя зарплата мужчин выше на 19,7 тыс. гривен, чем у женщин. А большинство финансистов в стране – именно женщины.

Так, средние зарплаты финансисток составили чуть больше 17 тыс. гривен, а мужчин – 36,8 тыс. гривен. Причем наибольший разрыв наблюдается в руководящей должности финансового директора. Но в целом ни на одной из должностей женщины не зарабатывают больше мужчин.

Большинство финансистов в Украине получают зарплату в национальной валюте. Но есть и те, у кого оклады в иностранной валюте, или же их зарплаты привязаны к курсу. Что касается возраста, то старше всех оказались бухгалтера – здесь возраст специалистов составляет 45+. А вот самая молодая специальность – аудиторы.