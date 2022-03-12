Рынок труда: что ждет летом

Сезонность работы в Украине – ежегодное явление, которое меняет рынок труда внутри страны. Так, трудовая миграция увеличивается, а значит – растет спрос на некоторые профессии. Например, сейчас популярна вакансия официанта – им сулят зарплату в 10-15 тысяч гривен.

Об этом рассказала Елена Кирильевнина, руководитель по работе с партнерами Jooble. Более чем 38% украинцев готовы сезонно переезжать внутри страны, в целях трудоустройства, если работодатели обеспечат им достойную оплату труда.

Ежегодно на официантов в летний период возрастает спрос и у работодателей. Они предлагают кандидатам ставку в основном от 10 до 15 тыс. грн, но не секрет, что основной заработок в этой профессии – чаевые. Конечный размер заработной платы варьируется от места нахождения заведения, уровня ресторана и смены.

Но не на все профессии гостинично-ресторанной сферы вырос спрос, в связи с сезоном. Например, спрос на администраторов отелей держится на одном уровне от месяца к месяцу. Единственной спецификой летнего сезона для этой профессии является повышение нагрузки пропорционально увеличению останавливающихся в отеле.