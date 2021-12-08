Рынок такси: что даст реформа

Рынок такси в Украине могут реформировать. По мнению экспертов это может создать не только полноценную сферу деятельности «вне тени», но и заполнить рынок труда. По просчетам аналитиков за 5 лет рынок наполнит 100 тысяч вакансий.

«Я считаю, что принятие цивилизованной реформы приведет, во-первых, к повышению безопасности пассажира, во-вторых, к притоку иностранных инвестиций в Украину, и как следствие — к созданию рабочих мест. По нашей оценке, в пятилетнем горизонте реформа такси может создать 100 тыс. рабочих мест в Украине», — отметил глава по развитию одного из сервисов такси в Центральной и Восточной Европе Георгий Соколянский.

По его словам, главным барьером для развития рынка такси в Украине является отсутствие достаточно качественных автомобилей у тех, кто готов работать в этой сфере, поскольку автомобили и кредиты в Украине очень дорогие, особенно в сравнении со странами ЕС.

Соколянский также отметил, что отдельные платформы такси часто достигают договоренностей с производителями автомобилей о спецусловиях покупки, с лизинговыми компаниями — о более дешевых кредитах, потенциально обеспеченных компаниями. При этом для работы с частными водителями на рынке существует модель, когда платформа дает деньги на первый взнос за авто, а взамен водитель соглашается брендировать машину на определенный срок.

«При этом ни мы, ни приватные инвесторы автопарков не можем инвестировать в рынок, являющийся нелегальным, где инвестиции могут быть потеряны завтра при смене главы «Укртрансбезопасности» или главы Нацполиции», — подчеркнул Соколянский.

Он заявил, что из-за проблем с регулированием в сфере такси Украина часто проигрывает другим странам конкуренцию за инвестиции. Также было отмечено, что по оценкам экспертов, в Украине 90-95% водителей находятся в теневом сегменте и не имеют лицензии, соответственно у государства нет рычагов влияния на этот рынок, поскольку государство банально не знает, кто работает на этом рынке.

Александр Сергиенко, директор аналитико-исследовательского центра «Институт города», говорит о ситуации так:

«Если 98% рынка в тени, то ни о каком регулировании и речи быть не может. Эта ситуация аналогична маршрутным такси. Ни одна из маршруток не выдает проездной билет, ни одна. Все это прямо противостоит закону о пассажирском транспорте».

Также эксперт говорит о том, что нет никакого контроля дохода. То есть, тут можно зарабатывать надприбыли, а контроля нет. Но зарабатывает не наемный работник – таксист, а владелец машины. Точно также и на маршрутках – кто-то имеет сотни микроавтобусов, сажает в качестве водителей ФЛП – и зарабатывает.