Рынок продажи автомобилей в Украине растет

В «Укравтопроме» появились данные о регистрации новых автомобилей за апрель 2021 года. Согласно данным, на учет поставлено свыше 10 тысяч авто, что в три раза превышает количество транспорта, зарегистрированного в апреле 2020 года.

Между тем аналитики говорят, что сравнение не совсем корректное, поскольку в прошлом году апрель был провальным. Объявление первого карантина, локдауны в крупных городах, неопределенность впереди – украинцы практически не покупали автомобилей. Жесткие ограничения усугубили ситуацию.

Среди лидеров – марок автомобилей, которые больше всего покупали – на первом месте Toyota.

Ранее сообщалось, что на мировом рынке появился новый автомобильный гигант. Итало-американская компания «Фиат-Крайслер» и французский концерн «Пи-Эс-Эй Групп» («Пежо») закрыли сделку по слиянию.