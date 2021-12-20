Рынок носимых устройств: пандемия не помешала росту

Несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, рынок носимых устройств в 2020 году значительно вырос. Как отмечает аналитическая компания IDC, отгруженной техники стало на 30% больше, чем в 2019 году. Насчитывается свыше 444 млн устройств, отгруженных производителями по всему миру.

В прошлом году аналитики начали отслеживать новую категорию hearables – носимые умные устройства, передающие звук. Отмечается, что в эту категорию попадают не только наушники, но аудиоустройства, имеющие больше функций, чем просто воспроизведение музыки. Такие гаджеты могут отслеживать температуру тела, ЭЭГ, иметь цифрового помощника, функцию "улучшения качества звука" и другие расширенные возможности.

Категория hearables попрежнему занимает большую часть рынка носимых устройств: на её долю приходится около двух третьих всех поставок. Второе место за умными часами, а фитнес-трекеры теряют популярность – эти устройства на третьем месте.

Что касается брендов, то тут лидерство удерживает Apple – компания контролирует около трети рынка носимых устройств, а продажи умных часов Apple Watch выросли на 45,6%. Второе место занимает Xiaomi, которая стабильно растет от года в год на 5% с ее высокими объёмами поставок фитнес-трекеров Mi Band и устройств категории hearables.

Компания Samsung в четвёртом квартале оказалась на 3 месте, хотя в рейтинге за год она занимает 4 позицию. А вот у Huawei противоположная ситуация: компания хорошо показала себя за весь год, выйдя на 3 место, а вот в четвертом квартале уступила южнокорейскому техгиганту, заняв 4 место.