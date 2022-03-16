Рынок нефти: спрос увеличивает стоимость

Аналитики прогнозируют увеличение спроса на нефтяные продукты во втором полугодии 2021 года. На основе этого нефтяные фьючерсы растут с каждым днем. На утренних торгах эксперты зафиксировали подорожание эталонных марок нефти.

Так, августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли на $1,31 (1,80%) – до $74,17 за баррель. В последний раз цена Brent превышала $74 за баррель в апреле 2019 года. Утром стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась на $1,42 (2,00%) – до $72,30 за баррель. Но уже сейчас цена снова выросла.

Сейчас спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $1,87 в пользу Brent.

Нефтяной рынок вырос более чем на 20% в период с апреля по июнь на фоне перспектив ускорения восстановления спроса на топливо во втором полугодии 2021 года.