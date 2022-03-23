Рынок недвижимости растет: цены на вторичное жилье

Рынок недвижимости и вторичного жилья растет после карантина и кризиса. Эксперты отмечают повышение цен в сравнении с докарантинным периодом и 2019 годом.

Цены на первичном рынке жилья в Украине в июле-сентябре выросли на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., а на вторичном рынке - на 10,6%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат). По данным ведомства, наибольший рост цен на первичном рынке жилья в третьем квартале наблюдается на однокомнатные (на 9,3%) и трехкомнатные (8,1%) квартиры, тогда как двухкомнатные подорожали на 5,9%.

На вторичном рынке больше всего выросли цены на однокомнатные квартиры (на 11,9%) и двухкомнатные (11,2%), при этом трехкомнатные подорожали на 8,5%.

По информации Госстата, в отчетный период рост цен на жилье замедлился на первичном рынке и ускорился на вторичном. В частности, на первичном цены на жилье выросли на 1,2% по сравнению со вторым кварталом: на 2% на трехкомнатные, на 1,6% на однокомнатные и на 0,5% на двухкомнатные. При этом во втором квартале к первому рост ускорился на 1,8%.

По информации ProfiDOM.com.ua, на вторичном рынке в третьем квартале по сравнению со вторым цены на жилье выросли на 2,4% (на 3,1% на двухкомнатные квартиры, на 2,6% - на трехкомнатные и на 1,1% - на однокомнатные), тогда как к первому кварталу - на 1,5%. Показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, а также части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.