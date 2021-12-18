Рынок недвижимости Киева: вторичный рынок жилья

06:11 05 Август Киев, Украина

Эксперты по недвижимости отмечают, что стоимость квартир в июле 2020 года в сравнении с предыдущим месяцем снизилась. Также они отмечают падение цен на рынке в полугодовалом эквиваленте – с январям 2020 года.

В июле средняя стоимость квартиры в Киеве отмечена на уровне 1400 долл/кв. м, относительно июня средняя цена уменьшилась на 1,5%. В национальной валюте увеличилась на 2,4%, до 39141 грн/кв.м (±1,8%). С января 2020 года средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте уменьшилась на 2,9%, в гривнах увеличилась на 10,3%. За год, средние показатели в долларах повысились на 5,2%, а в гривнах на 12,6%. Индекс роста в долларах составил 1,05, в гривнах 1,13.

Медианная цена квадратного метра жилья уменьшилась за месяц на 2,1% до 1284 дол.США/кв.м, относительно июля 2019 года увеличилась на 11,7%. Цены на дешевое/дорогое жилье Относительно июня средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента увеличились на 3,5% до 22766 грн/кв.м, а в 20% квартир высшего ценового сегмента – на 2% до 62357 грн/кв.м. В долларовом эквиваленте цены на квартиры уменьшились в «дешевом» сегменте – на 0,2%, до 816 долл.США/кв.м, в «дорогом» – на 1,7%, до 2235 долл/кв.м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 2,74.

Общая ситуация на вторичном рынке жилья Количество представленных к продаже квартир в июле увеличилось на 24% относительно июня и составило 12417 квартир. Объем предложения увеличился в общей площади на 19,7% и в долларовом выражении – на 18%. Предложение квартир сократилось относительно июля 2019 года – на 1,5%. Индекс роста составил 0,99. Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 19,8% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 1,1% дешевле средней цены июня и составляет 37806 грн/кв. м. В долларовом эквиваленте – на 4,8%, 1353 долл.США/кв. м.

В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу – 50%. Квартиры, расположенные на Левом берегу, составляют 31% от общего количества, квартиры в Центре Киева – 19%. Увеличение количества квартир наблюдалось на Левом берегу – на 29,3%, на Правом берегу – на 25,3%, в Центре Киева – на 13,5%. Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 27%, двухкомнатные – 31%, трехкомнатные – 34% и 4-х комнатные – 8%. По отношению к предыдущему месяцу увеличилось количество однокомнатных квартир – на 38,2%, двухкомнатных – на 23,9%, трехкомнатных – на 18,4%, четырехкомнатных – на 8,4%.