Рынок недвижимости: цены продолжают расти

Рынок недвижимости в Украине продолжает расти вверх, несмотря на долгий кризис. Сегодня наши журналисты пытались разобраться в том, почему цены на квартиры продолжают расти и какие перспективы у рынка в целом.

Цена квадратного метра формируется из нескольких показателей. Условно их можно разделить на зависящие и не зависящие от застройщиков. Начнем со вторых.

Самый главный из них - себестоимость строительства. За первую половину текущего года цена строительно-монтажных работ выросла на 4%. Все время растет и стоимость самих стройматериалов, за этот год они подорожали в среднем на 20%. То есть застройщик не может каким-бы то ни было образом повлиять на цифру, которую он заплатит за работу и материалы, из которых строит. В контексте цен на стройматериалы нужно упомянуть и доллар - его рост всегда предшествует поднятию их прайса. Учитывая крайние скачки валюты, кривая роста будет и дальше ползти вверх.

Сразу подчеркну по поводу зарплат: конечно, компания может платить меньше, но тогда и квалификация сотрудников будет соответствующая. С открытием границ сфера строительства потеряла около 70% хороших кадров. Это значит, что оставшиеся 30% должны получать достойную зарплату и иметь нормальные условия труда, чтоб не было желания выезжать в поисках лучших предложений.

Предлагая инвестировать в строительство «на котловане», застройщик ставит минимально возможную цену. Это нужно для того, чтоб нарастить объём финансовых средств, необходимых для строительства. Другими словами, быстрее и легче продать 10 квартир по 500 тысяч, чем 5 по 2 миллиона. А дальше дом растет, риски инвестирования для человека становятся ниже - как минимум, он уже видит, за что платит.

На сегодняшний день в целом по рынку уровень продаж вышел на докарантинный. Реализоваться отложенному спросу помог выросший доллар. При этом застройщики уже подняли цены. Из разговоров с коллегами из других компаний знаю, что они подняли цены на 10-15%, что тоже не мало. Общая статистика говорит о средней цене квадратного метра в сентябре по Киеву в пределах 26,6 тыс. грн. Тогда как еще в прошлом году аналогичный показатель составлял 24 тыс.

Как видим, цены на недвижимость растут постоянно. И как бы разного рода экспертам не хотелось, рынок не собирается обваливаться, а квартиры не имеют предпосылок к снижению в цене. Так что лучшее время для покупки недвижимости - сегодня.