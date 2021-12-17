Рынок недвижимости: цены и перспективы

Руководитель одного из департаментов строительной компании UTG Константин Олейник рассказал СМИ перспективы рынка недвижимости. По словам эксперта, за прошедший год в среднем цены выросли на 14%. Застройщики планируют поднять расценки еще на 15%.

Почему росли цены на квартиры

Интересно, что самый активный рост цен наблюдался в сегменте дешевого жилья. Так, в прошлом году средняя стоимость квартиры эконом-класса составила 22 911 гривен за кв. м (рост - 14,4%), комфорт-класса - 35 152 гривен за кв. м (рост - 7,8%), а бизнес-класса - 57 283 гривен за кв. м (11,5%).

Увеличение стоимости жилья отчасти связано с изменениями обменного курса. Если в 2019 году среднегодовой курс составил 25,8 гривен/доллар, то в 2020 году - 26,96 гривен/доллар.

Но изменение курса доллара - не единственная причина, которая толкает цены на квартиры вверх, говорят опрошенные представители строительных компаний. Среди прочего, в прошлом году, несмотря на карантин и пандемию, выросло количество сделок - примерно на 10-15% - по сравнению с позапрошлым годом, что было связано с отложенным спросом.

В 2021 году ситуация будет несколько схожа на прошлогоднюю, говорит руководитель отдела продаж ЖК Lucky Land Леся Павленко. Но рост цен будет неоднородным. По ее прогнозу, объекты эконом-класса максимально вырастут в цене не более чем на 5%. В данном случае сдерживающим фактором является низкая популярность такого жилья.

"А пересмотр цен возможен по причине, прежде всего, удорожания самого строительства. Но при инфляции (до 7% в 2021 году по данным НБУ, - ред.), очевидно, что в эконом-классе при номинальном росте, цены фактически снизятся", - говорит Леся Павленко.

По ее оценке, жилье комфорт-класса подорожает на 10-12%, бизнес-класса - до 15%.