Рынок недвижимости – коттеджные городки в Киеве

Согласно подсчетам экспертов, в Киеве в наличие есть 68 коттеджных городков. Согласно данным прошлого года, это почти на 20% больше (на 11 городов). Темпы строительства в городе, несмотря на карантин, не сократились.

По словам директора консалтинговой компании «на рынок коттеджного строительства в Киеве в течение 2020 года вышло 11 новых проектов: 10 проектов с таунхаусами и 1 проект с коттеджами в Соломенском (5), Дарницком (1), Голосеевском (3) и Святошинском районах (2). В частном секторе выше указанных районов появились новые проекты на небольших участках от 10 до 50 соток. Это таунхаусы на 4 -34 домовладения. Прилегающие участки к таунхаусам тоже небольшие: от 0,2 до 3 соток. Площадь домовладений в новых проектах колеблется от 80 до 155 кв.м. Это в основном жилье комфорт-класса». Степень готовности коттеджных городков в Киеве. 43 построенных коттеджных городка (на 4 проекта больше в сравнении с началом года); 17 строящихся коттеджных поселков (на 1 проект больше в сравнении с началом года) и 6 проектируемых городков (на 4 проекта больше в сравнении с аналогичным периодом 2019 года).

Что касается стоимости в коттеджных поселках Киева, то на нее, по словам Виктора Коваленко, «сильно давят построенные коттеджные городки и квартиры в новостройках. Пандемия коронавируса подстегнула спрос и рост цен в коттеджных поселках Киева».

Минимальная стоимость 1 кв. м - 10562 грн. в таунхаусах в Деснянском районе. В сравнении с декабрем прошлого года минимальная стоимость почти не изменилась. Максимальная стоимость 1 кв. м – 71800 грн. в Голосеевском районе. В сравнении с декабрем прошлого года «квадрат» вырос на 11500 грн. (19%). По состоянию на 13 декабря 2020 года средняя стоимость в коттеджных городках Киева составляет 27674 грн/кв.м в сравнении с 25038 грн/кв.м в декабре 2019 года, т. е. с начала года «квадрат» вырос в цене на 2636 грн. или на 10,5%.