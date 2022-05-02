Рынок недвижимости – аренда квартир в Киеве

Анализ рынка аренды недвижимости в ноябре свидетельствует о снижении показателей на 9%. Всего агентства недвижимости зафиксировали 269 случаев подписания договоров, общей суммой $ 290 тыс.

Категория объектов стоимостью до $ 500 в месяц составила 37%. В сегменте были представлены 1-2-комнатные квартиры, преимущественно в Голосеевском, Шевченковском районах.

Самый бюджетный вариант, арендованным в ноябре, стала 1-комнатная квартира площадью 23 кв. м в Голосеевском районе за 4,2 тыс. грн / мес. В этом же районе 2-комнатную квартиру площадью 55 кв.м взяли в аренду за 9,8 тыс. грн / мес. За 14 тыс. грн / мес. в Шевченковском районе арендовали 2-комнатную квартиру, площадью 58 кв. м.

В ценовом диапазоне $ 500-1000 в мес. провели 40% сделок. В этой категории фаворитами были 2-3-комнатные квартиры в Голосеевском, Печерском районах. Чаще всего арендовали квартиры в новых домах. В Шевченковском районе арендовали 1-комнатную квартиру в новом доме площадью 43 кв. м 14,6 тыс. грн / мес. В Печерском районе за 28 тыс. грн / мес. - 1-комнатную квартиру площадью 40 кв. м на ул. Банковой.

В ценовом диапазоне от $ 1000 до $ 2500 в месяц доля сделок составила 20%. Здесь фаворитами стали Печерский и Шевченковский районы столицы. Основной процент сделок пришелся на квартиры, были единичные сделки с домами.

В категории элитных объектов от $ 2500 в месяц доля сделок составила 3%. Здесь превалировали Печерский и Голосеевский районы. Нежилое помещение площадью 120 кв. м в Шевченковском районе арендовали за 74,2 тыс. грн / мес. Еще одно нежилое помещение площадью 250 кв. м - на Оболони за 98 тыс. грн / мес. Дом площадью 380 кв. м в с. Лесники арендовали за 154 тыс. грн / мес.

Самый дорогой объект, арендованный в ноябре - дом в с. Козин. Площадь объекта - 800 кв. м - по 196 тыс. грн / мес.