Рынок лизинга в Украине начал расти после карантина

11:21 19 октября Киев, Украина

Многие сферы украинской экономики начинают свой медленный, но уверенны рост к докарантинным показателям. Рынок лизинга не стал исключением - об этом свидетельствуют данные Ассоциации «Украинское объединение лизингодателей» со ссылкой на данные Национального банка.

Общая стоимость новых лизинговых сделок на рынке лизинга в первом полугодии 2020 составила 10391 млн. грн. Такой результат указывает на то, что лизинг, продолжая занимать высокий удельный вес на рынке финансирования, все же сократился на 13% за указанный период по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Это значительно лучше пессимистичных прогнозов, которые имели место в начале карантина. Основной причиной негативной динамики влияние карантинных мероприятий, значительно подавили экономическую активность в стране и мире. В то же время динамика рынка лизинга была растущей в I квартале текущего года, как и четыре послекризисных года до этого, и пошла на убыль только с апреля 2020 года.

Ранее НБУ уже отметил, что недавнее смягчение карантина привело к оживлению деловой активности и будет способствовать восстановлению экономического роста во втором полугодии 2020 года. Это, в свою очередь, приведет и к росту объема нового бизнеса в лизинге, который является производным инструментом от состояния экономики.

На конец первого полугодия 2020 портфель лизинговых сделок составил 26119 млн. грн., что свидетельствует о незначительном его сокращение в пределах 5%.

Почти 88% лизинговых сделок, заключенных в течение января-июня 2020 года, были осуществлены юридическими лицами-лизингодателями, и только 22% - финансовыми компаниями. Основными источниками финансирования для юридических лиц-лизингодателей за указанный период оставались авансовые платежи (30%), банковские кредиты (28%) и собственный капитал лизинговых компаний (24%). Финансовые компании на 54% финансировали свою деятельность за счет выпуска ценных бумаг.