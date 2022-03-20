Рынок фриланса в Украине: изменения за 15 лет

Рынок фриланса стартовал в Украине еще с десяток лет тому назад. Появились профильные сервисы и прочие сайты относительно недавно.

Как за последние 15 лет изменился рынок фриланса в Украине:

в 2006-2008 годах украинцев, готовых выполнять дистанционные заказ, было несколько тысяч, сегодня их количество выросло до 200 тыс. человек;

половина всех фрилансеров в Украине - это дизайнеры и программисты. Причем если графические специальности были популярны и в 2010 году, то количество IT-разработчиков за последние 10 лет выросла в три раза.

Также среди наиболее востребованных направлений - копирайтеры, маркетологи и переводчики. Если 10 лет назад специалистов, которые работают исключительно на фрилансе, было крайне мало, то сейчас такой вид деятельности является основным источником дохода для 53% «свободных художников».

Доход:

половина исполнителей в Украине зарабатывает ежемесячно от $ 400 до $ 600.

более трети могут похвастаться гонорарами от $ 1000 и выше.

Еще больше могут зарабатывать узкопрофильные специалисты или те, кто имеет высокий рейтинг, а некоторые вообще решаются на открытие своих агентств. С 2006 по 2009 годы количество опубликованных проектов была вдвое меньше, чем зарегистрированных заказчиков. Ситуация изменилась ближе к 2015 году, когда на одного клиента приходилось 2,5 заказ, а сейчас - около 4-х проектов.

Сами заказчики говорят, что в работе с фрилансерами им удобный выбор исполнителя под конкретную задачу (42%), а для 37% предпринимателей отсутствие постоянной загрузки не позволяет нанять сотрудника в штат. Более 20% работодателей понимают, что на сервисах фриланса можно найти ценных специалистов, которые не готовы работать в офисе.

Наиболее востребованы направления:

за последние 15 лет наиболее востребованы направления практически не изменились. Клиентам, по-прежнему нужны тексты, иллюстрации, переводы, логотипы и верстка буклетов;

в 2007 году не было такого спроса на SMM и разработку мобильных приложений, но базовые запросы бизнеса в основном остались прежними.

В целом основатели Freelancehunt прогнозируют дальнейший рост рынка, на который оказывают положительное влияние на развитие IT-сектора, переход бизнеса в онлайн, а также последствия карантина и тренд на удаленную работу.