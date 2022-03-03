Рынок экспорта и импорта в Украине – топ-10 стран для торговли

Экспорт в Украине – это одна из весомых статей в формировании экономической политики в стране. Агропродукция, металл, животные – перечень товаров на экспорт обширен. Импортерами украинской продукции является большое количество стран.

За три квартала этого года Украина экспортировала сельхозпродукции на сумму $ 15,5 млрд, что почти соответствует аналогичному показателю прошлого года ($ 15,65 млрд).

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

Так, в топ-10 стран-импортеров украинской продукции агропроизводства за отчетный период вошли:

Китай - 11,4% ($ 2,27 млрд)

Нидерланды - 5,8% ($ 1,15 млрд)

Египет - 5,4% ($ 1,09 млрд)

Польша - 5,4% ($ 1,08 млрд)

Индия - 5,3% ($ 1,06 млрд)

Турция - 4,8% ($ 965 млн)

Испания - 4,2% ($ 841 млн)

Германия - 3,7% ($ 734 млн)

Италия - 3,3% ($ 664 млн)

Индонезия - 2,5% ($ 503 млн).

Вместе с тем импорт товаров агропроизводства в Украине за девять месяцев этого года вырос на 15% - с $ 3,9 млрд до $ 4,48 млрд