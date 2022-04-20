Рынок аренды квартир под угрозой - причины

Коронакризис коснулся не только рынка недвижимости в сфере продажи, но и аренды квартир. Так, в Киеве эксперты отмечают свыше 13 тысяч простаивающих квартир пригодных к аренде. Весной это число колебалось около 6 тысяч. Падение спроса привело и к снижению цен.

Основное снижение спроса происходило во время жестких карантинных мер – закрытия метро, железнодорожного сообщения и др. После них и наблюдалось максимальное падение цен. Например, летом за 3500 гривен можно было арендовать однокомнатную квартиру без ремонта в старом доме в спальном районе. Сейчас такая квартира стоит минимум 5200 гривен.

Общий уровень цен на аренду 1- и 2-комнатных квартир все еще на 7-9% ниже, чем весной-осенью 2019 года. А вот 3-комнатные квартиры, целевая аудитория которых менее мобильна, подорожали на 12%.

Развитие ситуации на рынке аренды жилой недвижимости будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране, и столице в частности. Если ограничения ужесточатся, рынок аренды просядет еще сильнее, а цены на жилье снизятся, считают эксперты.