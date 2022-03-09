Рынок IT испытывает дефицит кадров

С началом пандемии на рынке вакансий в сфере IT начался серьезный кризис. В Украине и в мире стало существенно не хватить кадров для осуществления качественной и быстрой работы. Кандидаты перенасыщены предложениями от работодателей. Наши журналисты разбирались в масштабах дефицита.

В конце мая CEO рекрутингового агентства ITExpert Станислав Шихов выложил скриншот профиля Java-специалиста с запросом зарплаты в $4500 и условием полной удаленки. Через полдня после публикации своего резюме этот кандидат получил 157 предложений, а еще через день их было уже 214. Судя по статистике специализированных сайтов по поиску айтишников такой расклад — обычное дело последние несколько месяцев.

Аналитики портала для анонимного поиска программистов Djinni указывают, что последние три месяца спрос на айти-специалистов в Украине ощутимо превышает предложение — почти на треть. По информации сайта, сейчас в стране ищут работу чуть больше 20 тысяч кандидатов, в то время как актуальных вакансий около 26 тысяч.

Подобная ситуация с кадрами наблюдается и в мире. По словам младшего вице-президента, главы People-направления GlobalLogic Катерины Губаревой, если в США в конце 2019 года было 700 тысяч незакрытых вакансий разработчиков, то за этот год цифра увеличилась вдвое. Она отмечает, что предположительно до 2030 года глобальный дефицит айтишников составит 85,2 млн специалистов. Станислав Шихов добавляет, что хотя дефицит кадров на IT-рынке наблюдался и ранее, такой ситуации еще никогда не было.