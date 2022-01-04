Ряд предприятий в Украине остановят свою работу. Названы причины

09:02 04 Январь Киев, Украина

Стало известно, что ввиду подорожания энергоресурсов и соответствующего уменьшения поставок необходимого сырья из соседних стран, ряд предприятий в Украине остановят свою работу. Отмечается, что первыми под простой попадают металлургия и пищевая промышленность.



К примеру, Днепровский металлургический завод закрыл свои двери и прекратил функционирование уже с 1 января 2022 года. Главная причина — нерентабельность продукта. Руководство предприятия объясняет, что есть целый комплекс причин, почему завод пришлось остановить. Среди главных выделили неопределенность поставок угля из Российской Федерации, нехватка вагонного парка, что приводит к проблемам с доставкой сырья, а также стоимость энергоресурсов. «Это в комплексе состоит в себестоимости продукции, что не позволяет предприятию быть рентабельным», — заявили на предприятии.



Назвать точные сроки простоя тоже пока невозможно. Известно, что завод закрыт минимум на месяц, а решение возобновить его работу будет принято в зависимости от конъюнктуры на рынке металлопроката.



Кроме этого, рекордный рост цен на газ привел к закрытию нескольких процессов по части ассортиментов кондитерских изделий. А главные хлебопекари в свою очередь обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой обеспечить их предприятия льготным газом, чтобы стабилизировать работу производства.



Тем временем в Союзе молочных предприятий Украины заявили, что молокоперерабатывающие предприятия оказались на грани остановки производственных мощностей в связи с ростом цен на энергоносители, в частности, на природный газ.