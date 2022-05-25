Рост розничной торговли в Украине за карантин

Цифры и отчеты Государственной службы статистики Украины за 2020 год показывают, как карантин повлиял на торговлю в Украине. Согласно данным, отмечается рост розничной торговли почти на 8%.

Так, по состоянию на ноябрь текущего года, физический объем оборота розничной торговли в аналогии с тем же периодом 2019 года, вырос на 12,1%. Если сравнивать эти же данные с результатами октября текущего года, то увеличение произошло на 0,2%. По истечению первых 11 месяцев текущего года показатель вырос на 7,8%.

Напомним, что с 2023 года Украина откажется от кредитов из-за рубежа. Это стратегия правительства. И пандемия COVID-19 этим планам не помешает.

Как заявил глава Минфина (Министерства финансов Украины), Кабинет Министров принял стратегию на самодостаточность. С 2023 года Украина должна отказаться от внешних займов. Сломать эти планы пандемия COVID-19 бессильна.