Рост доходов компании Zoom – последствие пандемии

В то время, когда мировой бизнес терпит убытки, когда от упоминания о локдауне многие бизнесмены приходят в отчаяние, некоторые компании стали, напротив, процветать.

Так, именно благодаря карантинным ограничениям, вызванным пандемией коронавирусной инфекции, компания Zoom наблюдает небывалый рост популярности своего сервиса и соответствующий рост доходов.

Совокупный доход компании за третий квартал 2020 года составил $777,2 млн, что более чем в 4 раза превышает выручку за тот же квартал 2019 года.

Указано, что это уже второй подряд квартал, когда доход Zoom вырос в 4 раза.

Zoom ожидает, что в четвертом квартале ее доход снова увеличится в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

При этом отмечается, что столь существенный рост доходов не должен вызывать удивления, поскольку сервис Zoom стал популярным решением для видеоконференцсвязи в начале пандемии, и ему удалось удержаться на лидирующих позициях, несмотря на то, что другие сервисы, такие как Google Meet, Slack и Microsoft Teams, также боролись за внимание пользователей.

На данный момент Zoom не сообщает, сколько у компании всего пользователей, но ее показатели, характеризующие пользователей платной версии сервиса, продолжают расти.

Известно, что в настоящее время у компании насчитывается 433,7 тысяч подписчиков и более 10 сотрудников. Для сравнения, в предыдущем квартале количество подписчиков измерялось в 370,2 тысяч пользователей.