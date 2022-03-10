Рост цен на водку: основные причины

В Украине стремительно растут все потребительские цены. Ранее мы писали о повышении цен на овощи, фрукты, табачные изделия. Пришло время и алкогольных напитков. Наши журналисты разбирались в том, почему в стране повышается цена на водку.

Одна из крупнейших алкогольных компаний "ЛВН Лимитед" (группа Nemiroff, Винница) заявила, что в случае повышения акциза на алкогольные напитки на 5% минимальная стоимость бутылки водки 0,5 л увеличится на 3% до 95 гривен. Об этом сообщил генеральный директор Nemiroff Юрий Сорочинский.

"Поднятие акцизного налога на 5% приведет к росту цены алкогольной продукции в среднем на 3-5 гривен за условную 0,5 л бутылку в зависимости от того, какие торговые наценки делать заведения торговли. Производители алкогольных напитков увеличат цену только на сумму увеличения акцизного налога ", - сказал он.

По мнению Сорочинского, увеличение цены не приведет к увеличению поступлений в государственный бюджет, как это прогнозируют инициаторы законопроекта, по значительный теневой сектор.

Он отметил, что государством не осуществляются никакие действенные меры по преодолению теневого сектора, поэтому любое увеличение налогов идет исключительно на пользу теневому сектору, поскольку именно благодаря поднятию акцизного налога еще больше увеличивается разница между ценой легального и нелегального продуктов.

Кроме того, как подчеркнул гендиректор, ежегодно объемы производства и реализации водки и ликероводочных изделий уменьшаются, в частности, за период 2017-2019 годов - на 21,9% до 13,09 млн долл. В то же время низкая покупательная способность населения ведет к приобретению дешевой нелегальной продукции.