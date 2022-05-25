Российский газ через Турецкий поток пойдет в Сербию, до Венгрии и до Австрии

12:05 20 декабря Киев, Украина

В то время, как в мире ведется борьба за и против строительства российского газопровода Северный поток, на юге закончилось строительство очередного участка Турецкого потока. Как стало известно, Россия приступила к газонаполнению нового участка газопровода на территории Сербии.

Поставки по новому отрезку магистрали начнутся с 1 января 2021 года и полностью заменят поставки российского газа в Сербию через Украину, – говорится в сообщении российских СМИ.

Позднее газ из Турецкого потока через Сербию должен дойти до Венгрии, а потом и до Австрии.

Как известно, газопровод Турецкий поток, который проложен через Черное море, заработал в январе 2020 года . Первыми газ по нему получили Турция, Болгария, Греция и Македония.

Строительство 474-километрового участка через Болгарию в Сербию затянулось на год из-за судов между строителями и пандемии.

В 2019 году Сербия купила у Газпрома 2,135 млрд куб. м газа, а за 10 месяцев 2020 года отбор сократился на 41% – до 960 млн куб. м.

Также сообщалось, что в Украине оценили финансовые потери после запуска Турецкого потока.