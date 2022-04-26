Результаты работы компании Укртелеком за первое полугодие 2021

17:25 26 июля Киев, Украина

В завершении первой половины 2021 года можно с уверенностью сказать, что Компания Укртелеком с каждым годом  увеличивает свои показатели не только в  телекоммуникационных услугах, но и наращивает обороты в предоставлении услуг интернета, охватывая каждый кусочек украинских просторов.

Крупнейший украинский оператор фиксированной связи Укртелеком в первом полугодии 2021-го увеличил свой доход на 10% - до 3,4 млрд грн. Об этом говорится в сообщении компании.

EBITDA компании за указанный период выросла на 29%, до 1,1 млн грн. Маржа EBITDA также выросла на 4,5 пп и составила 31,3%.
Доход компании от телекоммуникационных услуг составил почти 2,4 млрд грн. При этом, частным абонентам предоставили услуги почти на 1,5 млрд грн., а бизнес-клиентам — на 692 млн грн.
Также в компании заявили о быстром росте базы пользователей фиксированного оптического интернета на 83% - до 203 тысяч абонентов. В Укртелекоме отметили, что этот фактор обусловил дальнейший рост дохода от интернета до более 1 млрд грн. (+ 7,4%). В бизнес-сегменте доход от интернета увеличился на 10,2% до 226 млн грн, а в массовом — на 6,6% до 786 млн грн.

Компания продолжает подключать к скоростному оптическому интернету небольшие города и села: работы ведутся почти в 150 населенных пункта.

В то же время в Укртелекоме заявили о росте доходов, связанных с управлением активами. Так, поступления от аренды имущества, не задействованного в производстве, по итогам полугодия выросли на 41% - до 213 млн грн.

Капитальные инвестиции по итогам полугодия составили почти 310 млн грн.

Задолженность местных бюджетов перед оператором составляет более 124 млн грн. по состоянию на 30 июня.

В этом году Укртелеком заплатил 975 млн грн. налогов в бюджеты всех уровней.
Также известно, что по итогам минувшего года Укртелеком получил 642,73 млн грн. прибыли. Компания планировала направить полученную по результатам 2020 года прибыль на покрытие убытков прошлых лет.