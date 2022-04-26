Результаты работы компании Укртелеком за первое полугодие 2021

17:25 26 июля Киев, Украина

В завершении первой половины 2021 года можно с уверенностью сказать, что Компания Укртелеком с каждым годом увеличивает свои показатели не только в телекоммуникационных услугах, но и наращивает обороты в предоставлении услуг интернета, охватывая каждый кусочек украинских просторов.



Крупнейший украинский оператор фиксированной связи Укртелеком в первом полугодии 2021-го увеличил свой доход на 10% - до 3,4 млрд грн. Об этом говорится в сообщении компании.



EBITDA компании за указанный период выросла на 29%, до 1,1 млн грн. Маржа EBITDA также выросла на 4,5 пп и составила 31,3%.

Доход компании от телекоммуникационных услуг составил почти 2,4 млрд грн. При этом, частным абонентам предоставили услуги почти на 1,5 млрд грн., а бизнес-клиентам — на 692 млн грн.





Компания продолжает подключать к скоростному оптическому интернету небольшие города и села: работы ведутся почти в 150 населенных пункта.



В то же время в Укртелекоме заявили о росте доходов, связанных с управлением активами. Так, поступления от аренды имущества, не задействованного в производстве, по итогам полугодия выросли на 41% - до 213 млн грн.



Капитальные инвестиции по итогам полугодия составили почти 310 млн грн.



Задолженность местных



В этом году Укртелеком заплатил 975 млн грн. налогов в бюджеты всех уровней. Также в компании заявили о быстром росте базы пользователей фиксированного оптического интернета на 83% - до 203 тысяч абонентов. В Укртелекоме отметили, что этот фактор обусловил дальнейший рост дохода от интернета до более 1 млрд грн. (+ 7,4%). В бизнес-сегменте доход от интернета увеличился на 10,2% до 226 млн грн, а в массовом — на 6,6% до 786 млн грн.Компания продолжает подключать к скоростному оптическому интернету небольшие города и села: работы ведутся почти в 150 населенных пункта.В то же время в Укртелекоме заявили о росте доходов, связанных с управлением активами. Так, поступления от аренды имущества, не задействованного в производстве, по итогам полугодия выросли на 41% - до 213 млн грн.Капитальные инвестиции по итогам полугодия составили почти 310 млн грн.Задолженность местных бюджетов перед оператором составляет более 124 млн грн. по состоянию на 30 июня.В этом году Укртелеком заплатил 975 млн грн. налогов в бюджеты всех уровней.

Также известно, что по итогам минувшего года Укртелеком получил 642,73 млн грн. прибыли. Компания планировала направить полученную по результатам 2020 года прибыль на покрытие убытков прошлых лет.