Рестораторы вынуждены поднимать цены на блюда из-за дороговизны энергоресурсов

08:16 12 Январь Киев, Украина

По словам директора аналитического центра «Рестораны Украины» ничего хорошего 2022 год в отношении цен на меню заведений общественного питания не принесет. Она утверждает, что уже сейчас рестораны вынуждены повышать цены, а в скором времени они взлетят почти на 50%.



Решение повышать стоимость блюд принято на фоне подорожания энергоресурсов. Счета за коммунальные услуги для заведений сейчас приходят двое больше, чем ранее.



До роста цен на газ, им пользовались множество ресторанов, поскольку он был экономически выгоднее, однако сейчас картина резко поменялась, потому расходы на этот вид топлива возросли до предельных максимумов.



Эксперт отметила, что цены в ресторанах уже поднялись на 10-15%, однако это далеко не предел. Следует ожидать ежемесячного подорожания в среднем на 10%. В результате ценники на блюда и услуги вырастут к лету на 30-50%, сравнивая с показателями прошлого года. А это в свою очередь приведет к потере минимум 20% посетителей.