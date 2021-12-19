Решение АМКУ об аресте счетов табачных компаний приостановлено

После того, как Антимонопольный комитет Украины заморозил счета нескольких табачных компаний и дистрибьютора Тедис из-за наложенного на них штрафа в 6,5 млрд гривен, они подали в суд на обжалование данного решения. Стало известно, что Хозяйственный суд удовлетворил иск, поэтому счета компаний разморожены.
Также он рассказал, что Хозсуд Киева отказался отменить решение АМКУ о штрафе компании. "К сожалению, решение было не в нашу пользу. Мы обратились в Апелляционный суд и сейчас открыто апелляционное производство", - отметил Рылач.
Также компания не исключает подачу в международный арбитраж, эта опция сейчас рассматривается на уровне штаб-квартиры в Лондоне.
Решение суда также прокомментировали в компании Imperial Tobacco. Там отметили, что во избежания давления и начисления пени были вынуждены заплатить штраф, но будут продолжать оспаривать решение АМКУ в судебных инстанциях.
Кроме того, решение Хозсуда приветствовали в Тедис Украина. "Голос бизнеса был услышан", - сказал гендиректор компании Тарас Корнияченко, отметив, что компания уже почти 10 лет работает исключительно в правовом поле Украины и является одним из бюджетообразующих предприятий страны.
Напомним, 10 октября 2019 года Антимонопольный комитет оштрафовал производителей сигарет и дистрибутора Тедис Украина на общую сумму 6,5 млрд гривен. Среди оштрафованных компаний – Филип Моррис, Джей Ти Интернешнл, Империал Тобакко Продакшн и Бритиш Американ Тобакко (Прилуки). Позже табачные компании подали в суд на АМКУ.
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