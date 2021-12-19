Решение АМКУ об аресте счетов табачных компаний приостановлено

После того, как Антимонопольный комитет Украины заморозил счета нескольких табачных компаний и дистрибьютора Тедис из-за наложенного на них штрафа в 6,5 млрд гривен, они подали в суд на обжалование данного решения. Стало известно, что Хозяйственный суд удовлетворил иск, поэтому счета компаний разморожены.

"Суд отклонил их ходатайство. Мы приветствуем это решение, так как арест счетов мог поставить под угрозу нормальное функционирование больших компаний и негативно сказаться на налоговых поступлениях в госбюджет", - прокомментировали решение руководитель отдела по работе с госорганами Бритиш Американ Тобакко Украина Юрий Рылач.

Также он рассказал, что Хозсуд Киева отказался отменить решение АМКУ о штрафе компании. "К сожалению, решение было не в нашу пользу. Мы обратились в Апелляционный суд и сейчас открыто апелляционное производство", - отметил Рылач.

Также компания не исключает подачу в международный арбитраж, эта опция сейчас рассматривается на уровне штаб-квартиры в Лондоне.

Решение суда также прокомментировали в компании Imperial Tobacco. Там отметили, что во избежания давления и начисления пени были вынуждены заплатить штраф, но будут продолжать оспаривать решение АМКУ в судебных инстанциях.

Кроме того, решение Хозсуда приветствовали в Тедис Украина. "Голос бизнеса был услышан", - сказал гендиректор компании Тарас Корнияченко, отметив, что компания уже почти 10 лет работает исключительно в правовом поле Украины и является одним из бюджетообразующих предприятий страны.

Напомним, 10 октября 2019 года Антимонопольный комитет оштрафовал производителей сигарет и дистрибутора Тедис Украина на общую сумму 6,5 млрд гривен. Среди оштрафованных компаний – Филип Моррис, Джей Ти Интернешнл, Империал Тобакко Продакшн и Бритиш Американ Тобакко (Прилуки). Позже табачные компании подали в суд на АМКУ.