Ремонт Черноморского порта стоимостью в 715 тысяч гривен

12:55 24 Ноябрь Киев, Украина

В Черноморском порту отремонтируют причалы. Уже прошел соответствующий тендер среди компаний, как свидетельствуют данные системы Prozorro.

Известно, что право ремонта выиграло предприятие Кооператив «Грант». Именно эта компания займется реконструкцией причалов No17 и No18 порта.



Сообщается, что ремонтные работы должны завершиться не позднее трех месяцев со дня заключения договора, но не позднее 30 июня следующего года.



Кооператив "Грант" был единственным участником, который подал заявку на тендер в системе упрощенной закупки. За свои услуги он запросил 715 тысяч гривен. Это на 10 тысяч меньше заявленной суммы.





