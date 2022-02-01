Рекордное слияние в отрасли полупроводников: Nvidia купит ARM

13:54 15 Сентябрь Киев, Украина

В скором времени может состояться крупнейшая, в истории индустрии полупроводников сделка на $40 млрд, если ее не заблокируют нацрегуляторы.

Американская Nvidia объявила о покупке британского разработчика и производителя микропроцессоров ARM у японского финансового холдинга SoftBank. Сумма сделки составит $40 млрд. Arm разрабатывает чипы для большинства мобильных устройств. Крупнейшими покупателями ее продукции являются Apple, Samsung и Qualcomm. Технологии ARM используются более чем в 1 млрд смартфонов, продаваемых ежегодно, подсчитали в Bloomberg.

На фоне этой новости акции Nvidia не стали расти, а напротив, продемонстрировали некоторую склонность к падению, зато ARM – взлетели, а SoftBank – заметно выросли.

Сделка станет крупнейшей в истории индустрии полупроводников. Предыдущим рекордом была покупка Broadcom за $37 млрд компанией Avago Technologies в 2016 году.

SoftBank купил британского разработчика мобильных процессоров Arm четыре года назад за $32 млрд.

По условиям соглашения Nvidia выплатит SoftBank $21,5 млрд акциями и $12 млрд наличными. Кроме того, SoftBank может дополнительно получить до $5 млрд наличными или в виде акций Nvidia в зависимости от результатов работы Arm. Сотрудники компании Arm также получат акций Nvidia на $1,5 млрд. Закрытие сделки ожидается через 18 месяцев. Полтора года компаниям потребуется для получения согласия регулирующих органов Великобритании, Китая, ЕC и США.

В результате сделки SoftBank станет крупным акционером Nvidia, получив от 6,7% до 8,1% акций компании.

Сейчас Nvidia занимает лидирующие позиции на рынке графических процессоров, но пока уступает конкурентам в сегменте универсальных процессоров. За счет покупки ARM она может получить ноу-хау и ключевые производственные технологии.



Но сделка может быть заблокирована, отмечают эксперты. Активизируются конкуренты в лице Intel и AMD, которые с высокой вероятностью будут оспаривать консолидацию рынка. Однозначно будут вопросы у регуляторов Великобритании и США. Но главная угроза исходит от властей Китая. Сейчас продукция ARM широко используется китайскими компаниями, и властям КНР явно не понравится, что такой критически важный поставщик теперь станет принадлежать компании из США. К тому же КНР не захочет усиления конкурента своей Huawei.