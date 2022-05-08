Рейтинг украинских ресторанов по версии Michelin

Украинский ресторанный бизнес получит возможность показать себя с лучшей стороны и получить престижную награду, от самого влиятельного ресторанного рейтинга Michelin.
В Украину приехала группа экспертов знаменитого ресторанного путеводителя Michelin. Специалисты намерены составить рейтинг ресторанов. Об этом заявил посол Украины во Франции, постоянный представитель Украины при ЮНЕСКО Вадим Омельченко на форуме Украина 30. Имидж Украины.
"В Украине работают группы экспертов Michelin - они ездили в Одессу, были в Киеве, еще в нескольких городах. Они очень заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве. Мы надеемся, что в ближайшее время будут определенные движения в этом направлении", - сказал Омельченко.
Инспекторы оценят уровень украинских заведений для номинации для Красного путеводителя Michelin.
Омельченко добавил, что украинской кухней также заинтересовались издатели известного французского журнала Вино и гастрономия. Специалисты хотят посвятить Украине один выпуск издания.
Michelin - самый влиятельный ресторанный рейтинг, который составляется уже более 100 лет. Пока ни одно из заведений Украины не имеет эту престижную награду.
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