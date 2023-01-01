Рейтинг самого "обедневшего" российского миллиардера в 2022 году - Bloomberg

11:02 01 января Киев, Украина

Состояние российского олигарха Романа Абрамовича сократилось в 2022 году более чем на 50%, до $7,8 млрд. Об этом в субботу, 31 декабря, сообщает Bloomberg.

Издание указывает, что еще год назад его состояние оценивалось в $18 млрд, он занимал 260-е место в рейтинге Bloomberg Billionaires Index.

В совокупности состояние российских миллиардеров за год уменьшилось почти на $95 млрд.

Бизнесмен находится под санкциями ЕС и Великобритании. В конце мая Абрамович перестал быть владельцем лондонского клуба Челси, он перешел консорциуму, куда входят американские бизнесмены Тодд Боэли и Марк Уолтер, швейцарский миллиардер Хансйорг Висс и инвестиционная компания Clearlake Capital.

Кроме того, четыре супер-яхты, которые связывают с миллиардером, находятся в Турции с тех пор, как из-за санкций яхты российских бизнесменов стали задерживать по всему миру.

Напомним, Канада конфисковала 26 миллионов долларов США у компании Granite Capital Holdings Ltd., которая принадлежит российскому олигарху Роману Абрамовичу.