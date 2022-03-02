Рейтинг банков Украины – убыточные и доходные

19:33 07 Октябрь Киев, Украина

Согласно данным первых трех кварталов 2020 года, Национальный банк Украины смог составить рейтинг финансовых учреждений страны. В рейтинге присутствуют как убыточные, так и прибыльные предприятия.

Среди них — и государственные, и частные, и с иностранным капиталом.

Фото: Нацбанк составил рейтинг самых прибыльных и убыточных банков страны

Самые большие убытки зафиксировали у таких банков:

  • Укрэксимбанк — 1,88 млрд грн;
  • Проминвестбанк — 726 млн грн;
  • Кредит Днепр — 177 млн грн;
  • Правекс-Банк — 116 млн грн;
  • БТА Банк — 71 млн грн;
  • Юнекс Банк – 19,67 млн грн;
  • УБРР – 9,582 млн грн;
  • Форвард Банк — 8,998 млн грн;
  • Окси-Банк – 8,46 млн грн;
  • АП Банк – 6,855 млн грн.

В этом списке находятся один государственный банк, четыре с иностранным капиталом и пять — с частным. Среди всех функционирующих 74 банков, 13 оказались убыточными.

Самыми прибыльными финансовыми учреждениями оказались:

  • государственные Приватбанк, Ощадбанк и Укргазбанк;
  • банки с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль, ОТП Банк, Ситибанк, Укрсиббанк, Креди Агриколь, Альфа-Банк;
  • и единственный с частным капиталом – ПУМБ.

Национальный банк Украины планирует обновить правила расчета общей стоимости потребительского кредита, который предоставляют небанковские финучреждения.