Рейтинг банков Украины – убыточные и доходные

Согласно данным первых трех кварталов 2020 года, Национальный банк Украины смог составить рейтинг финансовых учреждений страны. В рейтинге присутствуют как убыточные, так и прибыльные предприятия.
Среди них — и государственные, и частные, и с иностранным капиталом.
Самые большие убытки зафиксировали у таких банков:
- Укрэксимбанк — 1,88 млрд грн;
- Проминвестбанк — 726 млн грн;
- Кредит Днепр — 177 млн грн;
- Правекс-Банк — 116 млн грн;
- БТА Банк — 71 млн грн;
- Юнекс Банк – 19,67 млн грн;
- УБРР – 9,582 млн грн;
- Форвард Банк — 8,998 млн грн;
- Окси-Банк – 8,46 млн грн;
- АП Банк – 6,855 млн грн.
В этом списке находятся один государственный банк, четыре с иностранным капиталом и пять — с частным. Среди всех функционирующих 74 банков, 13 оказались убыточными.
Самыми прибыльными финансовыми учреждениями оказались:
- государственные Приватбанк, Ощадбанк и Укргазбанк;
- банки с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль, ОТП Банк, Ситибанк, Укрсиббанк, Креди Агриколь, Альфа-Банк;
- и единственный с частным капиталом – ПУМБ.
Национальный банк Украины планирует обновить правила расчета общей стоимости потребительского кредита, который предоставляют небанковские финучреждения.
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