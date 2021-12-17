Регулятор проверит «Львовгаз» из-за жалоб

22:45 25 Ноябрь Киев, Украина

Нацкомиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунуслуг отправит на АО «Львовгаз» специалистов для проведения внеплановой проверки. Такое решение было принято регулятором накануне 24 ноября.

Как известно, Нацкомиссия приняла решение о внеплановых выездных проверках в отношении 26 компаний-операторов газораспределительных сетей. На такой шаг регулятора натолкнуло большое количество жалоб от потребителей на соответствующие компании. Жалобы касались также неучета количества потребления «голубого топлива», отсутствия корректировки показателей.



В частности, на западной Украине планируют внепланово проверить соблюдение лицензионных условий, кроме «Львовгаза», также «Волыньгаз», «Ивано-Франковскгаз», «Ровногаз», «Черновцыгаз».