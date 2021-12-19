Регулятор лишил лицензий 6 финкомпаний

Стало известно, что шесть финансовых компаний потеряли лицензию из-за нарушения требований регулятора. Национальный банк Украины также обязал еще восемь компаний решить проблемные вопросы и устранить нарушения, чтобы в дальнейшем не потерять лицензию.
В списке аннулированных оказались организации с ограниченной ответственностью: "ФК "Амстерс Финанс", "Кейс Фактор", "Арт Финанс", "ФК "Финанс Эксперт", "ФК "Стронг" и "ФК "Манистрим"".
Также в НБУ заявили о возможности аннулировать деятельность еще восьми компаний. Регулятор обязал их устранить нарушения и причины. К нарушениям относятся: невыполнение обязательных нормативов и требований, нацеленных на ограничение рисков операций с финансовыми активами.
Срок устранения нарушений – до 12 января 2022 года.
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