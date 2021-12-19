Регулятор лишил лицензий 6 финкомпаний

09:04 30 Ноябрь Киев, Украина

Стало известно, что шесть финансовых компаний потеряли лицензию из-за нарушения требований регулятора. Национальный банк Украины также обязал еще восемь компаний решить проблемные вопросы и устранить нарушения, чтобы в дальнейшем не потерять лицензию.

В списке аннулированных оказались организации с ограниченной ответственностью: "ФК "Амстерс Финанс", "Кейс Фактор", "Арт Финанс", "ФК "Финанс Эксперт", "ФК "Стронг" и "ФК "Манистрим"".

Основная причина, по которой перечисленные компании потеряли лицензию, заключается, как отметили в Нацбанке, в невыполнении обязательств перед главным регулятором страны. 1 октября 2021, временно лишив лицензии , НБУ запросил у них финансовый отчет за 2020 год независимого аудитора, однако они этого не сделали в указанные сроки. Поскольку нарушение не устранено – Нацбанк лишил их лицензий.

Также в НБУ заявили о возможности аннулировать деятельность еще восьми компаний. Регулятор обязал их устранить нарушения и причины. К нарушениям относятся: невыполнение обязательных нормативов и требований, нацеленных на ограничение рисков операций с финансовыми активами.



Срок устранения нарушений – до 12 января 2022 года.