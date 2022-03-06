Развитие картофелеводства и овощеводства – план для Украины

Украина – страна аграриев и нынешнее правительство всячески старается развивать этот сектор. Согласно данным Украина является одним из мировых лидеров на рынке экспорта сельскохозяйственной продукции.
На рассмотрение Кабинета министров Украины направлены две концепции Минэкономики - Концепции программы развития промышленного картофелеводства на 2021-2025 годы и Концепции развития овощеводства до 2025 года, которые впоследствии будут вынесены на заседание правительства. Об этом в facebook написал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.
Высоцкий добавил, что в 2021 году предусматривается введение государственной финансовой поддержки на установку систем капельного орошения и приобретение материалов, необходимых для проведения таких работ. Также будет введен отдельную программу по поддержке отрасли картофелеводства в Украине.
Напомним, что в течение 2021 в Украине будет введено в эксплуатацию предприятие по переработке картофеля.
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