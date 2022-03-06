Развитие картофелеводства и овощеводства – план для Украины

Украина – страна аграриев и нынешнее правительство всячески старается развивать этот сектор. Согласно данным Украина является одним из мировых лидеров на рынке экспорта сельскохозяйственной продукции.

На рассмотрение Кабинета министров Украины направлены две концепции Минэкономики - Концепции программы развития промышленного картофелеводства на 2021-2025 годы и Концепции развития овощеводства до 2025 года, которые впоследствии будут вынесены на заседание правительства. Об этом в facebook написал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

«Сегодня состоялась очередная встреча рабочей группы по развитию картофелеводства и овощеводства, на которой обсудили текущие вопросы развития отраслей. Было отмечено, что в 2020 году валовое производство картофеля ожидается на уровне 20 млн тонн, овощей - на уровне 9 млн тонн. Также обсудили возможность внедрения пилотного проекту орошения на полевых посадках картофеля на Черниговщине», - отметил он.

Высоцкий добавил, что в 2021 году предусматривается введение государственной финансовой поддержки на установку систем капельного орошения и приобретение материалов, необходимых для проведения таких работ. Также будет введен отдельную программу по поддержке отрасли картофелеводства в Украине.

Напомним, что в течение 2021 в Украине будет введено в эксплуатацию предприятие по переработке картофеля.