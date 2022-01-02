Разработка от Boeing для противовирусной обработки салонов

Пожалуй, самые большие потери от пандемии коронавируса терпят компании-авиаперевозчики. В работе этих компаний на первом месте стоит защита от распространения вирусной инфекции как пассажиров, так и экипажа.

В связи с этим очень интересную разработку представила американская аэрокосмическая корпорация Boeing. Ею создан портативный ультрафиолетовый излучатель, предназначенный для дезинфекции рабочих поверхностей в салоне и кабине пилотов во время пандемии коронавируса. Об этом, в пятницу, 21 августа, сообщило агентство Reuters со ссылкой на руководителя данной программы Ро Латтерса.

По его словам, речь идет о неком прототипе жезла, излучающего ультрафиолетовый свет. Корпорация намерена осенью запатентовать разработку и наладить ее промышленный выпуск.

"Для разработки прибора будут привлечены сторонние производители, с которыми концерн Boeing намерен подписать соответствующие соглашения", - сообщил Ро Латтерса.

Сообщается, что интерес к новому жезлу проявили уже 13 авиакомпаний.

Ранее американский аэрокосмический концерн Boeing получил первый в 2020 году заказ на поставку лайнеров 737 MAX. Два самолета продали польской чартерной авиакомпании Enter Air с возможностью приобретения еще двух лайнеров.

Напомним, по итогам второго квартала 2020 года Boeing получил чистый убыток $2,4 млрд. В связи с этим менеджмент объявил о планах уволить 10% персонала до конца текущего года.