Растущий акциз ведет к появлению нелегального табачного рынка

Директор по корпоративным и юридическим вопросам "Империал Тобакко" Юлия Завалишина заявила о причинах появления нелегального рынка табачных изделий. Чаще всего это связано с быстрым темпом увеличения акциза на продукцию табачных компаний.

По прогнозам компании, в 2020 году общий объем рынка табачных изделий в Украине сократится до 45,2 млрд. В первом полугодии рынок уже уменьшился на 14%, поскольку курильщики переключаются на нелегальные сигареты.

Из-за высокого темпа повышения акцизов на табачные изделия цена за пачку растет быстрее, чем средний уровень дохода в Украине. Нелегальный продукт становится привлекательным для курильщика - он стоит на порядок дешевле, поскольку с него не платятся налоги, отмечает Завалишина.

Потери Украины от нелегального оборота табачных изделий составляют более 4 миллиардов гривен в год. Налоговая политика последних лет негативно повлияла на рынок табачных изделий и стала неэффективным инструментом для получения дополнительных поступлений в бюджет.

За последние три года легальный рынок табачных изделий сократился на 32%, вместо этого торговля нелегальными сигаретами увеличилась практически в 7 раз.

"Несмотря на увеличение ставок акциза в среднем на 25% в 2019 году, объем поступлений в бюджет в 2019 году остался на уровне предыдущего года. Начиная с 2018 года не выполняется план поступлений в государственный бюджет: в 2018 году невыполнение плана составило 5 млрд грн, а в 2019 - уже 14 млрд грн", - объясняет Завалишина.

По расчетам "Империал Тобакко", до 2030 года эффективный рост ставок акцизного сбора на табачные изделия должен быть на уровне 10% в год. Это даст возможность стабилизировать ситуацию, как на табачном рынке, так и с поступлениями в бюджет от табачной отрасли.