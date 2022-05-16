Растрата имущества госкорпорации на сумму $57 млн

16:19 13 августа Киев, Украина

Сегодня, в пятницу 13го задержан председатель правления предприятия ГПЗКУ - Андрей Власенко . Он обвиняется в подозрении присвоения и растрате гос.имущества, а также злоупотреблении служебным положением.



Национальная полиция утром 13 августа задержала руководителя Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ), который якобы пытался сбежать из Украины. Его подозревают в нанесении ущерба предприятию в размере $57 млн. Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел.



Видимо, речь идет об Андрее Власенко, который занимает пост врио председателя правления предприятия с ноября 2020 года. Чиновника поймали в киевском аэропорту "Жуляны".



"Таким образом он пытался избежать ответственности. Кроме того, вместе с ним задержали и его сообщника", – добавили в МВД.



Руководителю корпорации и владельцу нескольких обществ уже сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет и с конфискацией имущества.



Накануне правоохранители обнародовали информацию о разоблачении схем на ГПЗКУ. Должностные лица предприятия, по версии следователей, продавали зерно по заниженным ценам и заключали невыгодно дорогие страховые контракты. В результате предприятие получило миллионные ущербы.