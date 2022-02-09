Ford расширяет производственные мощности

21:36 18 Сентябрь Киев, Украина

Компания Ford приняла решение расширить завод, с целью производства электропикапов . В планах Ford выпустить новую модель в то же время, когда Tesla представит свой Cybertruck.



Компания инвестирует в расширение завода River Rouge около $700 млн и создаст 300 рабочих мест. Предприятие расположено недалеко от штаб-квартиры компании в городе Дирборн, штат Мичиган.

"Мы делаем выбор оставаться здесь... потому что верим в устойчивую производственную сферу в стране", - сказал президент Ford в Северной и Южной Америке и на международных рынках Кумар Галхотра.

Электропикап F-150 будет обладатель большей мощностью и разгоняться быстрее, чем аналогичные автомобили, работающие на бензине. При этом его обслуживание обойдется на 40% дешевле, сообщили топ-менеджеры компании.



Также Ford запустит производство новой версии стандартного пикапа F-150, обновив его впервые за шесть лет.



Электрическая версия пикапа поступит в продажу примерно в то же время, когда на рынок поступят автомобили других компаний, в том числе электропикап Cybertruck от Tesla Inc.